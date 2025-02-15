В Казахстане завершился грандиозный фестиваль "Город рабочих профессий", который с 11 по 15 февраля собрал на выставочной площадке EXPO в Астане лучших представителей рабочих специальностей, преподавателей, специалистов промышленных гигантов страны, студентов и школьников, передаёт BaigeNews.kz.

В этом уникальном событии, организованном в рамках Года рабочих профессий, приняли участие десятки тысяч гостей, которые смогли погрузиться в мир современных технологий и профессий, а также посмотреть на симбиоз креатива лучших учебных заведений страны и искусственного интеллекта.

На площадке фестиваля посетители знакомились с передовыми разработками и программами технического образования, осваивали новые специальности и общались с потенциальными работодателями. Молодежь и школьники посещали экспозиции, задумываясь о будущей карьере в различных отраслях.

Как сообщили в Министерстве просвещения страны, Фестиваль стал настоящим олицетворением синергии между образовательной системой и бизнесом. Производственные выставки по 15 ключевым направлениям экономики продемонстрировали новейшие технологии и оборудование.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства просвещения, национальных компаний и крупных предприятий. На его площадках работали 40 интерактивных зон, где можно было ознакомиться с более чем 200 специальностями.

В течение нескольких дней фестиваля проходили семинары, мастер-классы, инновационные сессии и ярмарки вакансий. За четыре дня мероприятие посетили около 40 тысяч человек, включая министров, сенаторов, депутатов и руководителей крупных компаний.

Ранее "Город рабочих посетил и Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства лично оценил подготовку специалистов для различных отраслей и подчеркнул важность квалифицированных кадров для реализации крупных проектов. В своей речи он отметил значимость всех видов труда и призвал молодежь к честной и добросовестной работе.

Последний день фестиваля завершился концертной программой и увлекательными мастер-классами.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения и Акорды