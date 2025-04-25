Восточно-Казахстанская область уже несколько лет подряд остаётся главным природным очагом клещевого энцефалита в стране. Только в 2024 году здесь зафиксировали 11 случаев заражения опасной инфекцией, а за медицинской помощью после укусов клещей обратилось свыше 3900 человек, передаёт BaigeNews.kz.

В прошлом году в Казахстане зарегистрировали 30 подтверждённых случаев клещевого энцефалита. В 2025 году, по данным на сегодняшний день, новых случаев заражения пока не зафиксировано.

Как пояснила руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, сегодня противодействие распространению болезни проводится системно.

"Мы уже запустили первый этап профилактических дезинсекционных мероприятий на территориях природных очагов клещевого энцефалита. Сейчас выполнено около 60% запланированных работ. Первый тур обработки завершится к концу мая, после чего мы начнём второй этап, направленный на закрепление достигнутого результата", - отмечает она.

Помимо Восточно-Казахстанской области, в Казахстане эндемичными для опасных насекомых регионами являются также Алматинская область, город Алматы и его ближайшие окрестности. Причина такого распространения заболевания в значительной степени обусловлена природными факторами: густыми лесами и горной местностью, которые благоприятны для массового размножения клещей.

Руководитель КСЭК также подчеркнула, что в эндемичных регионах двухэтапная дезинсекция проводится ежегодно.

Важной частью комплексной профилактики является также санитарное благоустройство населенных пунктов. Местные исполнительные органы получили рекомендации регулярно очищать территории парков, лесополос, зон отдыха, своевременно ликвидировать свалки и мусорные накопления. Особое внимание уделяется информированию населения о мерах личной безопасности и правилах поведения в период активности клещей.

"Важно понимать, что первые трое суток после проведения дезинсекции особенно опасны для посещения. Соблюдение этого простого правила позволяет избежать множества рисков", — отмечает Роза Кожапова.

Бесплатную прививку от клещевого энцефалита получают те, кто по работе часто бывает в природных очагах инфекции — лесники, охотники, геологи и другие специалисты из группы риска.

Выяснилось, что ежегодно за счёт государственного бюджета закупается около 40 тысяч доз вакцины и до 70 литров иммуноглобулина для иммунизации населения.

"На 2025 год мы полностью обеспечены необходимым количеством вакцины и иммуноглобулина. Этот запас ежегодно пополняется и контролируется государством, чтобы оперативно реагировать на каждый случай", — подтвердила руководитель КСЭК.

При обнаружении клеща на теле у человека, крайне важно своевременно обратиться за медицинской помощью. По данным Комитета, эффективное введение противоклещевого иммуноглобулина возможно лишь в течение первых 72 часов после укуса.

Граждане, укушенные клещом и обратившиеся за медицинской помощью в районные или областные учреждения здравоохранения, получают экстренную серопрофилактику. Им вводится противоклещевой иммуноглобулин для предотвращения развития заболевания, если укус произошёл на территории, относящейся к природному очагу клещевого энцефалита.

Специалисты напоминают и о важности личной профилактики. Во время походов на природу необходимо использовать репелленты, носить максимально закрытую одежду, периодически осматривать себя и близких на наличие клещей.