40 тонн гнилых помидоров и прочего хлама из теплицы выгрузили в степи Актобе

Фото: "Диапазон"

Отходы из "Гринхауса" привезли на машине, и свалили на полигоне для снега за городом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Видео оттуда на странице "Актобе дыши" в Инстаграм опубликовал эко-активист, депутат облмаслихата Евгений Лазарчук. На кадрах огромные мешки и коробки, в которых, по словам автора, сгнившие помидоры и остальные отходы вместе с каменной ватой, в которых выращивают овощи.

"Компания "Гринхаус" вывозит свои отходы в пакетах на полигон снега за полигоном ТБО. Вон кучи, вот кучи. Вместе с лотками пластиковые отходы в больших пакетах. Машины привозят снег, а "Гринхаус" бытовые отходы и отходы производства", - говорит эко-активист.

Инцидент произошел днем 21 января. Через день полиция уже возбудила административное дело, начала разбирательство.

"У нас договор с компанией, которая занимается вывозом отходов, услуги мы им оплачиваем. Довезти отходы до полигона – это их ответственность. О произошедшем мы узнали из соцсети. Сейчас со всем разбирается Заводской отдел полиции, туда вызвали и представителей компании, которая вывозит мусор из теплицы", - рассказали в "Гринхаус".

"21 января на полигон, куда из города вывозят снег, неизвестные на КамАЗах с прицепами завезли отходы из теплицы. На коробках было указано: "Гринхаус". В них и мешках были помидоры, ветки от них и корни. Для этого есть полигон ТБО. Чтобы избежать оплаты, водитель, видимо, решил, вывезти отходы на полигон для снега. Дежурные это зафиксировали, позвонили на 102. Всего завезли около 40 тонн отходов. За приемку таких отходов на другом полигоне платят 1926 тенге. Водитель "сэкономил" примерно 80 тысяч тенге, теперь он заплатит штраф, кроме этого должен очистить полигон от мусора, который туда завез", - рассказал Ернар Калауов, главный специалист горотдела ЖКХ.

В департаменте полиции сообщили, что по факту возбудили административное дело по статье "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов", за что физлиц штрафуют на 20 МРП или 69 тысяч тенге. Но в первый раз могут предупредить. Также водитель должен убрать свой мусор.