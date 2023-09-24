  • 24 Сентября, 16:26
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40 приступов за сутки: врачи из Алматы спасли девушку от тяжёлой формы эпилепсии

Сегодня, 16:12
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
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Фото: Минздрав РК

Уникальную операцию выполнили нейрохирургии Центральной городской клинической больницы Алматы, избавив 18-летнюю пациентку от тяжёлой формы эпилепсии, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, девушке поставили диагноз "фокальная эпилепсия структурная на фоне кистозно-глиозных изменений, утяжелённая фармакорезистентностью".

"В детстве у нее случился ишемический инсульт, — рассказывает мама пациентки. —  После, в 12 лет у моей дочери начались первые приступы. В день отмечалось по началу по два-три приступа. Мы принимали антиэпилептическую терапию, несколько раз врач нам корректировал лечение. Но, в последнее время стало намного хуже, судороги начали увеличиваться, в одни сутки я насчитала 40 раз приступов. Состояние ее ухудшалось, менялось поведение, усугубилось психическое состояние в виде агрессии на окружающих. Врачи сказали мне, что к сожалению, при тяжелой форме эпилепсии медикаментозное лечение оказывается бессильным, и единственным вариантом становится нейрохирургическая операция. Вот я и обратилась в Центральную городскую клиническую больницу".

Мультидисциплинарная команда совместно с эпилептологами, нейрофизиологами, нейропсихологами, врачами функциональной диагностики и нейрохирургами после подробного изучения анамнеза, клинико-лабораторных данных и данных нейровизуализации решила провести очень сложную операцию, которая требует ювелирного подхода. Такую операцию взрослому человеку в Алматы делали впервые.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Марата Алматова редкость и необычность данного хирургического вмешательства в том, что при операции пациенту удаляется или отключается то полушарие мозга, поражение которого и вызывает прогрессирующие, сильные и частые приступы.

"Такая операция проводится только в крайних случаях при серьезных неврологических расстройствах и на базе ЦГКБ была проведена впервые. Мы провели вертикальную функциональную гемисферотомию правого полушария, в этом мне помогал нейрохирург ДГКБ N2 Азамат Жайлганов.  Операция длилась 6 часов под контролем компьютеризированной нейронавигационной системы, что минимизирует риск осложнений", — рассказывает доктор Алматов.

По словам специалистов, после проведённой операции приступов зарегистрировано не было. Улучшилось психоэмоциональное состояние, память. Вчера пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии, однако ей предстоит в дальнейшем пройти курсы реабилитации.

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