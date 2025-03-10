  • 10 Марта, 19:31
  • BAIGENEWS

40 пассажиров автобуса спасли в метель в Карагандинской области

Людей благополучно доставили на железнодорожный вокзал посёлка Осакаровка.

Сегодня, 18:37
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: скриншот с видео

На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение от водителя рейсового автобуса, о том, что по пути он попал в снежный перемёт в Осакаровском районе и не может продолжать движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"На место вызова незамедлительно был направлена специальная техника высокой проходимости. 40 пассажиров, в том числе один ребёнок, были благополучно доставлены на железнодорожный вокзал посёлка Осакаровка", — сообщили в МЧС.

Видео: МЧС РК

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