40 пассажиров автобуса спасли в метель в Карагандинской области
Людей благополучно доставили на железнодорожный вокзал посёлка Осакаровка.
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
98Фото: скриншот с видео
На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение от водителя рейсового автобуса, о том, что по пути он попал в снежный перемёт в Осакаровском районе и не может продолжать движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На место вызова незамедлительно был направлена специальная техника высокой проходимости. 40 пассажиров, в том числе один ребёнок, были благополучно доставлены на железнодорожный вокзал посёлка Осакаровка", — сообщили в МЧС.
Видео: МЧС РК
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