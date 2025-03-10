На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение от водителя рейсового автобуса, о том, что по пути он попал в снежный перемёт в Осакаровском районе и не может продолжать движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На место вызова незамедлительно был направлена специальная техника высокой проходимости. 40 пассажиров, в том числе один ребёнок, были благополучно доставлены на железнодорожный вокзал посёлка Осакаровка", — сообщили в МЧС.