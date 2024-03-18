40 млн тенге взыскали прокуроры с неплательщиков алиментов в Кызылординской области

Прокуратура Кызылординской области за два месяца взыскала 40 миллионов тенге с неплательщиков алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

По итогам 2 месяцев текущего года по результатам анализа органами прокуратуры в адрес руководства Департамента юстиции и Региональной палаты частных судебных исполнителей было внесено 10 представлений об устранении нарушений законности.

"В результате в пользу 43 матерей взыскана задолженность по алиментам на сумму более 40 млн. тенге, 64 должника по алиментам признаны злостными неплательщиками и привлечены за неуплату алиментов к административной ответственности по статье 669 КоАП РК, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, связанных с принудительным взысканием алиментов, к дисциплинарной ответственности привлечен 21 частный судебный исполнитель", - говорится в сообщении.

Прокуратурой инициирована регистрация уголовных дел в отношении 9 злостных должников по алиментам по статье 139 УК РК, из которых 4 должника уже привлечены к ответственности, остальные должники ждут принятия окончательного процессуального решения по итогам расследования.