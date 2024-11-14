40 млн тенге перевела аферистам жительница Павлодарской области

Жительница Павлодарской области в течение месяца перевела злоумышленникам 40 миллионов тенге. Об этом на брифинге в РСК рассказал оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью Султан Кадержанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Она попалась на так называемый Kaspi Profit, рекламу мошеннической инвестиционной платформы. Пожилая женщина хотела обеспечить будущее своим внукам, прошла по предложенной в социальных сетях ссылке и оставила свои анкетные данные. После этого ей позвонили и предложили приумножить капитал. Для этого нужно было лишь выплачивать небольшой процент. В итоге женщина отдала мошенникам все свои сбережения, затем брала кредиты и занимала у друзей. В общей сложности в течение месяца она перевела злоумышленникам 40 миллионов тенге", — сообщил спикер.

По его словам, большая часть средств, похищенных мошенниками, уходит за границу. Сначала деньги снимают за счёт дропперов, которые или сознательно, или по незнанию передают свои банковские данные злоумышленникам, а затем вкладывают в криптовалюту, тем самым отмывая средства.

Стражи порядка призывают граждан не передавать личные данные, не называть посторонним проверочные коды, которые приходят в виде SMS-сообщений, не переходить по незнакомым ссылкам и не устанавливать непонятные приложения.



