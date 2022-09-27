40 миллионов тенге вымогали у астанчанки за интимное видео

Фото: polisia.kz

40 миллионов тенге вымогали у астанчанки за интимное видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, в столичный департамент полиции поступило заявление от 31-летней жительницы Астаны по факту вымогательства. По словам потерпевшей, финансовый директор ТОО и исполнительный директор дочерней компании, угрожая распространением интимных записей, вымогали у неё денежные средства в сумме 40 миллионов тенге. При этом подозреваемые уже получили более 15 миллионов тенге и продолжали вымогать оставшуюся сумму.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны с поличным в ходе передачи денежных средств были задержаны двое, у которых изъяты денежные средства в сумме двух миллионов тенге", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК за вымогательство в особо крупном размере. Проводится следствие.