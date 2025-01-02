40-летний мужчина впервые в жизни получил удостоверение личности, что стало важным событием не только для него, но и для всей его семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Миграционная служба Карагандинской области активно работает над решением проблем лиц с неопределенным правовым статусом. Это направление деятельности имеет огромное значение для улучшения миграционного контроля, учета населения и социальной интеграции граждан.

В 2024-ом году миграционная служба добилась значительных результатов: из 22-х дел, переданных на рассмотрение, 14 человек получили статус гражданина Республики Казахстан и были документированы. Этот успех подтверждает высокий профессионализм и настойчивость сотрудников, которые помогают людям преодолеть такие барьеры, как недостаток информации, страх перед властями и финансовые трудности.

Особенно трогательным стал случай жителя Шахтинска, который долгие годы оставался без документов. Благодаря помощи полицейских, был собран необходимый пакет документов, оформлены все формальности, и, наконец, мужчина получил удостоверение личности. Этот момент открыл перед ним новые возможности: от легального трудоустройства до полноценного участия в жизни общества.