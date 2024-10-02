"Ты моя будешь, я твой буду": учитель домогался школьниц в Астане

Вопиющий инцидент произошел в одной из школ Астаны, передаёт BaigeNews. 43-летний учитель обвиняется в домогательствах к школьницам. Информация о произошедшем распространилась в Казнете.

По словам родителей, учитель периодически писал их дочерям ночью на WhatsApp, выражая свои чувства.

"В аудиозаписях он откровенно говорил: "Ты моя будешь, я твой буду". Также родители сообщили, что учитель приходил на работу в нетрезвом состоянии. Директор школы, услышав об инциденте, позволил ему уволиться по собственному желанию, что, похоже, было сделано для предотвращения шума и сохранения своего кресла. Родители выражают беспокойство о том, какие гарантии существуют, что он не устроится в другую школу и не повторит свои действия. Они обратились к директору, но директор не хочет поднимать шум. Родители требуют увольнения по статье и привлечения к уголовной ответственности", – говорится в публикации в паблике astananews.kz.

В Управлении образования Астаны прокомментировали произошедшее.

"Учитель работал в школе со 2 сентября 2024 года, был на испытательном сроке. По решению дисциплинарной комиссии школы от 30.09.2024 года педагог уволен по статье 52, пункту 14 Трудового кодекса РК ("совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы"), - говорится в сообщении.

К слову, на сегодняшний день Департаментом полиции города по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК не подлежит разглашению.