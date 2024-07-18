40-летний карагандинец впервые получил удостоверение личности

В миграционную службу Октябрьского отдела полиции города Караганды за помощью обратился житель района – Николай Лушников, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. У карагандинца отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

В свое время Николай не смог получить своевременно документы, не было денег. После потерял и имеющиеся документы.

В результате несчастного случая потерял руки и ноги.

Полицейские пошли ему навстречу, помогли собрать весь пакет документов. Восстановили утраченные в своё время свидетельство о рождении, аттестат об окончании школы. Оформили и через десять дней Николай получил свой первый документ – удостоверение личности.