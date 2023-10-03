40-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании девочки в Алматинской области
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
353Фото: polisia.kz
40-летнего мужчину подозревают в изначиловании ребёнка в Алматинской области. С заявлением в полицию обратилась жительница Балхашского района, передаёт BaigeNews.kz.
Женщина сообщила, что односельчанин надругался над её малолетней дочерью.
"Незамедлительно создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников областной и районной полиции. По подозрению в совершении преступления оперативными работниками задержан 40-летний мужчина. Ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК - "Изнасилование малолетней", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.