В Казахстане с начала 2025 года на рабочих местах произошло почти 300 несчастных случаев - пострадали 293 человека, из них 40, к сожалению, погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК. Несмотря на эти тревожные цифры, эксперты отмечают положительную динамику: по сравнению с первым кварталом прошлого года уровень производственного травматизма снизился на 16,8%.

Коэффициент частоты несчастных случаев сегодня составляет 0,04 на 1000 работающих - это один из самых низких показателей за последние годы. Тем не менее, полностью расслабляться рано. Наибольшее количество пострадавших по-прежнему фиксируется в промышленных регионах страны, где сосредоточены крупные производственные объекты. Карагандинская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области остаются в числе лидеров по числу пострадавших работников.

Особенно травмоопасными остаются предприятия горно-металлургического комплекса и строительной отрасли. Основными причинами несчастных случаев эксперты называют неудовлетворительную организацию труда, человеческую неосторожность, нарушение правил дорожного движения, а также несоблюдение требований по охране труда.

Ранее мы сообщали, что нефтесервисные компании скрыли травмы на производстве в Мангистау.