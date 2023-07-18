40 казахстанских спортсменов поймали на допинге с начала года

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Сразу 41 казахстанский спортсмен, в прошлом году, был дисквалифицирован за употребление допинга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Несмотря на то, что в нашей стране придерживаются принципа нулевой терпимости к допингу, скандалов меньше не становится. Так, только за 6 месяцев с начала года уже у 40 отечественных атлетов обнаружены запрещенные вещества в крови, рассказывает корреспондент "Хабар 24" Алишер Накипов.

В последние годы о допинговых скандалах в профессиональном спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов. Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и чрезвычайно болезненных проблем мирового и казахстанского спорта. Это доказывают и последние события: 2 боксёров сборной Казахстана дисквалифицировали за допинг. Бронзовый призер Чемпионата Азии Саматали Тольтаев отстранён за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом, а Серик Абзал попался на использовании метастерона.

"Когда в команду вернулся главный тренер Мырзагали Кауланович Айтжанов, первым делом, он хотел понимать с каким "материалом" ему придётся работать. Поэтому он попросил провести допинг контроль и мы соответственно его провели. И по результатам мы увидели 2 положительных случая использования допинга. Спортсмены признали свою вину в нарушении антидопинговых правил, согласились с последствиями. Поэтому им была сокращена санкция на 1 год и эти спортсмены вернутся в спорт через 3 года", - рассказывает директор Национального антидопингового центра Майра Бакашева.

Бокс один из приоритетных видов спорта для Казахстана, который до последнего обходили громкие допинг скандалы. В федерации прокомментировали инцидент со своими подопечными.

"Я не думаю, что это было умышлено, потому что ребята – 1-е номера. Титулованные ребята, показывали хорошие результаты. Серик Абзал вообще молодой спортсмен, перспективный. Метили его на Олимпийские игры следующие. Помимо того, что даётся по части фармакологии, с федерации, они принимали дополнительные витамины. Я думаю, здесь, произошла ошибка, потому что они сами признали, принимали какие-то витамины. БАДы, которые не сертифицированы, не лицензионные", - говорит исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков.

Список запрещенных препаратов обновляется ежегодно. К примеру, витамины или БАДы, которые ещё пару лет назад пили все спортсмены, на сегодня грозят дисквалификацией. Информация о таблетках доступна на сайте Национального антидопингового центра. Тем не менее, более 40 казахстанских спортсменов, с начала года, отстранены, а их достижения на химической закваске аннулированы. В особенности, конечно, это касается тяжелоатлетов. Все ещё помнят громкие дела Игоря Сона и Ниджата Рахимова. Обоих спортсменов дисквалифицировали сразу на 8 лет.

"Об этом уже все говорят, все говорили, и сейчас, действительно, это большая проблема для самой федерации, потому что здесь уже речь идёт о возможном отстранении федерации на какое-то определенное время и если это наступит до Олимпийских игр в Париже, то, возможно, наши спортсмены тяжелоатлеты могут пропустить Олимпийские игры", - поясняет директор Национального антидопингового центра Майра Бакашева.

Международное спортивное сообщество продолжается придерживаться принципа нулевой терпимости к допингу. А значит, каждый атлет должен отдавать себе отчет. Спорт ошибок не прощает. А употребление запрещенных веществ способно в одночасье разрушить даже самую успешную карьеру. Современный спорт уже давно вышел за пределы человеческих возможностей – это всё больше соревнования биотехнологов, считает заслуженный мастер спорта Казахстана Айдар Махметов.

"Можно распределить время принятия вовнутрь этих веществ с тем, чтобы они достигли своего пика. После того, как вот это цикл соблюдается, нужно какое-то время для выведения остаточных средств, маскировочные средства принимаются, но характер влияния принятия вовнутрь этого вещества ещё сохраняется примерно до месяца. Поэтому умелые нечистоплотные спортсмены пользуются этой ситуацией и выводят себя на пик. Самое главное им в этот момент не попасться. Поэтому Всемирное антидопинговое агентство ввело принцип внезапных проверок", - говорит заслуженный мастер спорта РК Айдар Махметов.

До следующих Олимпийских остался всего год. Уже сейчас начинается период тотального контроля допинг офицеров за обладателями олимпийских лицензий. Сдать пробы спортсмены должны быть готовы в любой момент.