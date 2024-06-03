40-градусную жару прогнозируют в Казахстане

В предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере с выпадением града и порывистым ветром, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе страны до +30+39 °С, на северо-западе до +25+35 °С, на севере +23+30 °С, в центре, на востоке страны до +25+33 °С, на юге до +35+40 °С, на юго-востоке до +28+35 °С", - говорится в сообщении.