40 членов ОПГ задержали в ходе спецоперации в Карагандинской области

Фото: polisia.kz

5 марта сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ провели специальную операцию по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. По оперативным данным, численность группировки составляет около 50 активных участников, включая бывших сотрудники правоохранительных органов, а также работников охранных организаций.

"Между лидером и членами группы имелась чёткая иерархия с распределением ролей каждого. Соблюдались меры конспирации. В результате проведённого комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO "АрселлорМиттал Темиртау", - сообщили в МВД.

Следователи установили причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений – это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганство.

"В ходе спецоперации проведено более 100 обысковых мероприятий, изъято девять единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом", - уточнили в полиции.

В органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.