40 человек погибли в ДТП по вине пешеходов с начала года в РК

За последние пять лет в Казахстане зарегистрировано 75 тысяч ДТП, в которых пострадало почти 100 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

"Четверть аварий произошло в результате превышения скоростного режима. Также ДТП совершались из-за нарушений Правил дорожного движения, в том числе вождения в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольного выпаса скота. Нередко сами пешеходы становятся виновниками транспортных происшествий. Только в этом году по этой причине совершено 233 ДТП, где погибло 40 человек и получили различные травмы – 155", - сообщил Генеральный Прокурор Берик Асылов на заседании Координационного совета Республики Казахстан.

По его словам, ситуация усугубляется ненадлежащей дорожной инфраструктурой, особенно на загородных трассах, некачественными дорогами и нелегальными перевозками пассажиров.

"К примеру, за длительное время реконструкции участка трассы Караганда – Балхаш (протяженностью 362 км) с 2019 года там произошло 99 ДТП", - отметил он.

По итогам обсуждения акимам регионов совместно с профильными министерствами предложено проработать вопросы строительства дополнительных пешеходных переходов, обеспечить установку необходимых дорожных знаков, расширение сети автоматических камер фиксации дорожных правонарушений. Особое внимание будет уделено созданию безопасной среды для учащихся.

Министерству внутренних дел совместно с местными исполнительными органами рекомендовано составлять реестры аварийно-опасных участков дорог, определить перечень проблем и последовательно их разрешать.

Также инициирован вопрос о проработке поправок в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", предусматривающих ужесточение ответственности за грубые и неоднократные нарушения ПДД.