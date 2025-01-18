  • 18 Января, 03:51
  • BAIGENEWS

40 авто оказались заблокированными в ВКО из-за непогоды

Полицейские, организовав колонну, вывели из опасной зоны данные 40 автомобилей.

Сегодня, 02:39
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акимат Астаны / иллюстративное фото Сегодня, 02:39
Сегодня, 02:39
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Фото: акимат Астаны / иллюстративное фото

В ВКО из-за непогоды 40 автомашин оказались заблокированными на трассе Усть-Каменогорск – Самара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Полицейские, организовав колонну, вывели из опасной зоны данные 40 автомобилей.

Водителей призвали соблюдать осторожность и следить за актуальной информацией о дорожной ситуации.

Видео: МВД РК

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