40 авто оказались заблокированными в ВКО из-за непогоды
Полицейские, организовав колонну, вывели из опасной зоны данные 40 автомобилей.
Сегодня, 02:39
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Сегодня, 02:39Сегодня, 02:39
129Фото: акимат Астаны / иллюстративное фото
В ВКО из-за непогоды 40 автомашин оказались заблокированными на трассе Усть-Каменогорск – Самара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Полицейские, организовав колонну, вывели из опасной зоны данные 40 автомобилей.
Водителей призвали соблюдать осторожность и следить за актуальной информацией о дорожной ситуации.
Видео: МВД РК