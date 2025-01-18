В ВКО из-за непогоды 40 автомашин оказались заблокированными на трассе Усть-Каменогорск – Самара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Полицейские, организовав колонну, вывели из опасной зоны данные 40 автомобилей.

Водителей призвали соблюдать осторожность и следить за актуальной информацией о дорожной ситуации.