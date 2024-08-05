  • 5 Августа, 15:10
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В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году

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В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Подготовлено постановление правительства, которым вносится изменение в указ президента РК от 1 февраля 2024 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре", передаёт BaigeNews.

В документе отмечается, что призывные комиссии должны обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 148 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Прежде в указе предусматривалось призвать на службу 39 180 человек. 

К слову, внесенная поправка предусматривает осуществление увольнения в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередного призыва граждан РК на срочную воинскую службу. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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