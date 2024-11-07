4 человека спасены из снежного плена в Актюбинской области
Сегодня, 03:43
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Сегодня, 03:43Сегодня, 03:43
125Фото: скриншот с видео МЧС РК
В районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, уехали проверить скот и заблудились, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли этих мужчин.
"Кроме того, на обратном пути спасатели увидели легковой автомобиль с двумя людьми, также застрявшими в снегу, которые также были эвакуированы и спасены", – сообщили сотрудники ведомства.
Данные граждане были доставлены по месту жительства. В медицинской помощи никто не нуждался.
Видео: МЧС РК
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