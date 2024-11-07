  • 7 Ноября, 05:07
  • BAIGENEWS

4 человека спасены из снежного плена в Актюбинской области

Сегодня, 03:43
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 03:43
Сегодня, 03:43
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, уехали проверить скот и заблудились, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли этих мужчин.

"Кроме того, на обратном пути спасатели увидели легковой автомобиль с двумя людьми, также застрявшими в снегу, которые также были эвакуированы и спасены", – сообщили сотрудники ведомства. 

Данные граждане были доставлены по месту жительства. В медицинской помощи никто не нуждался.

Видео: МЧС РК

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