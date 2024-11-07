4 человека спасены из снежного плена в Актюбинской области

В районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, уехали проверить скот и заблудились, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли этих мужчин.

"Кроме того, на обратном пути спасатели увидели легковой автомобиль с двумя людьми, также застрявшими в снегу, которые также были эвакуированы и спасены", – сообщили сотрудники ведомства.

Данные граждане были доставлены по месту жительства. В медицинской помощи никто не нуждался.