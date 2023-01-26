open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Около пяти тысяч сёл подключены к широкополосному интернету в Казахстане
BaigeNews.kz Сегодня, 17:32
75
Сегодня, 17:32
75
Фото: BaigeNews.kz

Около пяти тысяч сёл подключены к широкополосному интернету в Казахстане

Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету, передает BaigeNews.kz.

"Одной из важных стратегических задач является развитие отрасли связи. Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету. Работа направлена на увеличение покрытия связью четвёртого поколения взамен 3G. Также технологически устаревшие решения ADSL будут заменены высокоскоростными технологиями доступа к Интернету", - сообщил в ходе расширенного заседания коллегии министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По словам министра, сегодня во всем мире наблюдается большой рост темпов использования интернет-трафика развлекательного контента. От этого растет нагрузка на инфраструктуру связи.

Международный опыт показывает, что развитые страны активно инвестируют в инфраструктуру связи. Проведенный нами первый аукцион по 5G показал большой интерес телеком-рынка инвестировать в передовые окупаемые проекты, - отметил глава ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#мобильный интернет #Багдат Мусин #села
Артём Волков Журналист
Сегодня, 17:32
75
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх