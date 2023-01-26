Около пяти тысяч сёл подключены к широкополосному интернету в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету, передает BaigeNews.kz.

"Одной из важных стратегических задач является развитие отрасли связи. Сегодня в Казахстане 6 290 сельских населенных пунктов, из них 4 858 подключены к широкополосному мобильному Интернету. Работа направлена на увеличение покрытия связью четвёртого поколения взамен 3G. Также технологически устаревшие решения ADSL будут заменены высокоскоростными технологиями доступа к Интернету", - сообщил в ходе расширенного заседания коллегии министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По словам министра, сегодня во всем мире наблюдается большой рост темпов использования интернет-трафика развлекательного контента. От этого растет нагрузка на инфраструктуру связи.