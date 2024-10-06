39 малышей появились на свет в день референдума в Астане

Сегодняшний день для жителей столицы ознаменовался участием в республиканском референдуме, а также радостными событиями в родильных домах. С 00:00 до 15:00 6 октября 2024 года в Астане появилось 39 новорожденных, из них 29 мальчиков и 10 девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В трех родильных домах столицы, где проходили эти события, медперсонал с радостью встречал новорожденных, символизирующих начало новой жизни в важный день.

Все новорожденные и их мамы находятся в хорошем состоянии и получают необходимый уход. В день референдума медучреждения столицы организовали возможность голосования для женщин, находящихся в акушерских отделениях. Специальные избирательные участки были открыты прямо в больницах, что позволило беременным и родившим женщинам сделать свой выбор, не покидая медицинские учреждения.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

С 7 часов утра в столице работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Явка на референдум по всему Казахстану уже превысила 50 процентов.