39-летняя казахстанка стала мамой в десятый раз

В Шымкенте 39-летняя женщина стала мамой в десятый раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Гулбану Пиримкулова поступила в городской родильный дом 6 ноября. На сегодняшний день она и её новорожденный чувствуют себя хорошо.