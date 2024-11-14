39-летняя казахстанка стала мамой в десятый раз
Сегодня, 03:35
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Сегодня, 03:35Сегодня, 03:35
56Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Шымкенте 39-летняя женщина стала мамой в десятый раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Гулбану Пиримкулова поступила в городской родильный дом 6 ноября. На сегодняшний день она и её новорожденный чувствуют себя хорошо.
"Я не пожалела, что решила родить десятого ребенка. Мы с малышом быстро выписались из роддома. Вес ребенка составил 5 кг. После родов не было никаких проблем со здоровьем. Я счастлива, что стала мамой в десятый раз", – сказала женщина.
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