39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области

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С 26 мая по 6 июня в Акмолинской области за медицинской помощью с солнечным ударом обратились 39 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областное Управление здравоохранения. Из числа пострадавших из-за невыносимой жары 18 человек - это дети до 14 лет.

Напомним, в эти в Казахстане отмечается аномальная жара, даже на севере страны. В Астане последнюю неделю температура воздуха держится на отметке 36° и выше, несмотря на то, что МЧС почти каждый день предупреждает о шквальном ветре и грозит.

Кроме того, в Акмолинской области три человека утонули в водоёмах, пытаясь спастись от жары.