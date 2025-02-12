В Алматы потратят 380 млн тенге на строительство современного туристического центра в урочище Туюк-Су, передаёт BaigeNews.kz.

Финансирование проекта осуществляется по региональной программе развития предпринимательства "Almaty Business-2025" в рамках поддержки туризма, как одного из приоритетных направлений.

Как сообщается, визит-центр будет оснащен гостевым домом, кафе, аптекой, магазином для приобретения и аренды снаряжения, сувенирной лавкой и зоной для проведения творческих мероприятий. Центр также обеспечит услуги трансфера туристов на электромобиле до Медеу и в обратном направлении, аренду квадроциклов и велосипедов, групповые экскурсии по окрестностям, индивидуальные туры с гидом, тематические лекции и мастер-классы.

Основная цель проекта – создание условий для развития локального экотуризма, обеспечение населения комфортным рекреационным отдыхом, повышение туристической привлекательности Алматы.

При строительстве и обустройстве центра заемщик использует экологически чистые материалы, организует систему регистрации туристов с функцией отслеживания направлений их маршрутов, предусмотрит бесплатный общественный туалет и запланирует регулярные лекции и инструктажи по безопасному поведению на горных маршрутах. Дополнительно рассматривается возможность размещения на территории комплекса двух помещений для сотрудников службы спасения, вместимостью до 8 человек.