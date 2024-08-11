38 новых объектов первичной медико-санитарной помощи построят в селах СКО

В сельских населенных пунктах СКО строится 38 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 22 медицинских и 16 фельдшерско-акушерских пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой министерство здравоохранения.

Данная работа проводится в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", говорится в информации ведомства.

В ведомстве также сообщили, что министр Акмарал Альназарова совместно с акимом СКО Гауезом Нурмухамбетовым посетили Кызылжарскую районную больницу, включающую стационар на 80 коек, десять врачебных амбулаторий, восемь фельдшерско-акушерских и 40 медицинских пунктов.