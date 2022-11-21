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pixabay.com Сегодня, 08:23
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Сегодня, 08:23
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Фото: pixabay.com

38 человек заразились коронавирусом 20 ноября - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане за минувшие сутки коронавирусом заразились 38 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 94 заразившихся КВИ в сутки. 

На утро понедельника, 21 ноября, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 801 человек (–627+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 689 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:23
161
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