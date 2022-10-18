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374 холодных туалетов снесут на казахстанских трассах
Принято решение о сносе 374 холодных туалетов на республиканских автодорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог республиканского значения расположены порядка 1700 ОПС, из них 1 147 или 70% соответствует требованиям Национального стандарта. В текущем году планируется ввод 80 объектов придорожного сервиса.
"Приоритетным является вопрос по обеспечению автодорог санитарно-гигиеническими узлами. Вдоль дорог республиканского значения имеются 618 площадок отдыха, на которых могут быть установлены санитарно-гигиенические узлы модульного типа за счет частных инвестиций. Ведется активная работа в регионах с представителями малого и среднего бизнеса, предприниматели кроме самих санитарно-гигиенических узлов могут предусмотреть в модульном павильоне торговые площади для реализации продукции пользователям дорог", - говорится в сообщении.
Так на сегодняшний день функционируют 53 модульных СГУ, до конца года планируется установка 20 таких объектов на площадках отдыха. Данные меры позволят не только обеспечить санитарно-гигиеническими узлами водителей, но и создать рабочие места для жителей близлежащих населенных пунктов.
Кроме того, АН НК "Казавтожол" продолжается тесное сотрудничество с сетями АЗС. В настоящее время крупные сети АЗС строят и вводят объекты нового типа, с современными торговыми площадями, с благоустроенными санузлами, в том числе для маломобильных групп населения, в некоторых предусмотрены душевые кабины и прачечные. В рамках заключенных меморандумов до 2025 года планируется ввод 134 АЗС на республиканской сети.
В настоящее время вдоль республиканских дорог установлены 374 холодных туалета. В связи с многочисленными жалобами принято решение о поэтапном демонтаже таких объектов по мере ввода нового или наличию вблизи благоустроенного СГУ. На сегодняшний день осуществлен демонтаж 15 холодных туалетов. Работа по данному вопросу будет продолжена.
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