  • 4 Октября, 13:48
  • BAIGENEWS

37 незаконно строящихся многоквартирных домов выявили в столице

Сегодня, 12:35
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37 незаконно строящихся многоквартирных домов выявили в столице Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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На территории Астаны выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов, передаёт BaigeNews со ссылкой на столичную прокуратуру.

При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков.

По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства.

Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков.

Прокуратура города Астаны напоминает, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.

"Запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).  Перед покупкой квартиры в новостройке обязательно проверьте благонадежность застройщика. Для этого нужно перейти по ссылке, где можно ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка "Объекты гарантирования"), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка "Сертификаты"), - говорится в сообщении.

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