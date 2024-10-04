37 незаконно строящихся многоквартирных домов выявили в столице
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На территории Астаны выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов, передаёт BaigeNews со ссылкой на столичную прокуратуру.
При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков.
По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства.
Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков.
Прокуратура города Астаны напоминает, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:
1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
2) участие в проекте банка второго уровня;
3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.
"Запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования). Перед покупкой квартиры в новостройке обязательно проверьте благонадежность застройщика. Для этого нужно перейти по ссылке, где можно ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка "Объекты гарантирования"), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка "Сертификаты"), - говорится в сообщении.
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