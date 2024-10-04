37 незаконно строящихся многоквартирных домов выявили в столице

На территории Астаны выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов, передаёт BaigeNews со ссылкой на столичную прокуратуру.

При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков.

По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства.

Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков.

Прокуратура города Астаны напоминает, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.