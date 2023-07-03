37-метровый мост рухнул в Японии

Фото: Yamato municipal government

В Японии из-за непрекращающегося ливня рухнул железнодорожный мост через реку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Риск схода оползней возрос до крайне высокого в префектурах Кумамото, Фукуока, Оита, Миядзаки, Сага и Ямагути, указано в сообщении. Ранее французское информагентство AFP передавало, что предупреждение о возможной эвакуации затронуло почти два миллиона жителей запада Японии.

В частности, соответствующее распоряжение получили около 115 тысяч человек в городе Курумэ в юго-западной префектуре Фукуока и 360 тысяч человек в городе Кумамото в одноименной префектуре.

К слову, юго-запад Японии каждое лето сталкивается с ливневыми дождями, которые приводят к разливам рек, подтоплениям обширных территорий, сходам оползней и человеческим жертвам. Национальная метеорологическая служба в Токио предупреждает, что ливневые дожди продолжатся и 4 июля.