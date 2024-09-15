37-летняя женщина умерла во время конкурса по поеданию зефира

Жительница Великобритании умерла во время участия в конкурсе по поеданию зефира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Регбийный клуб Beddau Rugby из Уэльса организовал благотворительную акцию, в рамках которой хотел собрать деньги для своих молодых игроков. 37-летняя Натали Бусс, чей сын играл в команде подростков, была гостем мероприятия.

Примерно в 11 часов вечера Бусс поднялась на сцену, чтобы принять участие в конкурсе на скоростное поедание зефира. На выполнение задания под громкие крики зрителей у неё была одна минута. В итоге мать двоих детей поперхнулась и, пошатываясь, ушла за кулисы, где потеряла сознание.

Медсестра, которая дежурила на мероприятии, попробовала с помощью дефибриллятора привести Бусс в сознание, однако у неё это не получилось — женщина задохнулась. Сейчас против ведущего мероприятия Кристофера Гиббонса, который считается опытным организатором вечеринок, начато расследование. Сам он пока что никак не комментировал обвинения.