37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане

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В Казахстане выявлено 37 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщили в МВД, передаёт BaigeNews.kz. Из них один факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, восемь фактов торговли людьми, восемь фактов вовлечения в занятие проституцией, 20 фактов притоносодержания и сводничества. Кроме того, пресечена противоправная деятельность одной организованной группы.

"МВД в пределах компетенции проводится системная работа по борьбе с торговлей людьми. В частности, проверяются крестьянские, фермерские хозяйства, строительные объекты на предмет выявления принудительного труда, гостиницы, банные комплексы для пресечения фактов сексуальной эксплуатации, также проводится мониторинг сети интернет. Буквально на днях проведен очередной ОПМ STOP трафик.За период операции полицейскими выявлено 37 преступлений, связанных с торговлей людьми", - сообщил на брифинге ведомства начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

Канат Нурмагамбетов также сообщил, что разрабатываемый в Казахстане проект закона "О противодействии торговле людьми" планируется внести в парламент в этом месяце.