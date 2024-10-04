  • 4 Октября, 09:12
  • BAIGENEWS

37 человек погибли в результате авиаударов Израиля по Бейруту

Сегодня, 08:44
АВТОР
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NASA Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44
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Фото: NASA

37 человек погибли в результате авиаударов Израиля по Бейруту за прошедшие сутки, передаёт BaigeNews. Количество раненых достигло 151. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана на странице в социальной сети.

Пострадали провинции Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир. Также, согласно израильской армии, был ликвидирован один из руководителей ракетной программы "Хезболла". Целью ВВС Израиля был Махмуд Юсеф Аниси.

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