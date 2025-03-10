В праздничный день 8 марта в Казахстане акушеры-гинекологи родильных домов благополучно приняли 764 родов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"Всего на свет появилось 769 малышей, из них 366 девочек, 403 мальчика, также пятеро двойняшек теперь будут отмечать свой день рождения 8 марта", — говорится в сообщении.

Самое большое количество новорожденных родилось в Туркестанской области, где отметили рождение 126 детей, на втором месте Алматы - 76 малышей, Шымкент – 71 и в столице республики отметили пополнение 65 семей.