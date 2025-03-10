  • 10 Марта, 17:57
  • BAIGENEWS

366 девочек появились на свет в Казахстане в праздничный день 8 Марта

Пополнение в этот день отметили 764  родов.

Сегодня, 16:23
АВТОР
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pixabay Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: pixabay

В праздничный день 8 марта в Казахстане акушеры-гинекологи родильных домов благополучно приняли 764  родов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК. 

"Всего на свет появилось 769 малышей, из них 366 девочек, 403 мальчика, также пятеро двойняшек теперь будут отмечать свой день рождения 8 марта", — говорится в сообщении.

Самое большое количество новорожденных родилось в Туркестанской области, где отметили рождение 126  детей, на втором месте Алматы - 76 малышей, Шымкент – 71 и в столице республики отметили пополнение 65 семей.

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