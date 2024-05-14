365 фактов фиктивной вакцинации выявили в ВКО
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Прокуроры в ВКО выявили 365 фактов фиктивной иммунизации населения и 55 случаев предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок, передаёт BaigeNews.kz.
С начала 2023 года в республике зарегистрирован рост заболеваемости корью. Данное обстоятельство отмечено в отчёте ЮНИСЕФ, Казахстан назван страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
Постановлениями главного санитарного врача принят ряд санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по улучшению ситуации. Эффективным методом предотвращения инфекции является вакцинация.
Однако, как выяснилось после проверки, не все граждане, указанные в медицинских документах, действительно получили прививки.
Кроме того, медучреждениями допущено 11 видов нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
По акту надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц.
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