365 фактов фиктивной вакцинации выявили в ВКО

Прокуроры в ВКО выявили 365 фактов фиктивной иммунизации населения и 55 случаев предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок, передаёт BaigeNews.kz.

С начала 2023 года в республике зарегистрирован рост заболеваемости корью. Данное обстоятельство отмечено в отчёте ЮНИСЕФ, Казахстан назван страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.

Постановлениями главного санитарного врача принят ряд санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по улучшению ситуации. Эффективным методом предотвращения инфекции является вакцинация.

Однако, как выяснилось после проверки, не все граждане, указанные в медицинских документах, действительно получили прививки.

Кроме того, медучреждениями допущено 11 видов нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По акту надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц.