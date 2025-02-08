На левобережье Астаны из административного здания "Казакстан темир жолы" эвакуировали 3600 сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба компании, это предусматривал сценарий масштабного пожарно-тактического учения. Оно проводится раз в три года для проверки готовности всех участников к оперативному реагированию на возможные угрозы безопасности. Отмечается, что все поставленные задачи были успешно выполнены. В тушении условного пожара принимали участие 14 единиц специализированной техники, в том числе 10 основных и 4 вспомогательных, а также личный состав ДЧС Астаны.

"В ходе учений были отработаны приёмы эвакуации людей с верхних этажей при помощи подъёмников, расположенных снаружи здания". Кроме того, были проверены все системы безопасности здания. В частности, успешно продемонстрировали свою работу системы оповещения, обнаружения и сигнализации, автоматического пожаротушения, дымоудаления и эвакуации", – сообщает пресс-служба КТЖ.

Фото: пресс-служба КТЖ