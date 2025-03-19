  • 19 Марта, 10:37
  • BAIGENEWS

360 спецтехники подготовили в Казахстане для борьбы с паводками

Сегодня, 09:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
97
Фото: МЧС РК

Для борьбы с паводками областные филиалы предприятия "Казводхоз" подготовили 360 единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации прошло заседание Оперативного штаба по координации противопаводковых мероприятий.

Также заготовлено более 32,7 тысяч тонн инертных материалов, а более 200 км подъездных дорог к гидротехническим объектам очищены от снега.

Для улучшения материально-технической базы филиалов "Казводхоза" при поддержке Правительства началась работа по приобретению 757 единиц спецтехники и транспорта.

На сегодня более 200 единиц спецтехники уже приняты филиалами "Казводхоза".

"Автомобили, спецтехника и инертные материалы необходимы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Специалисты "Казводхоза" ведут круглосуточные дежурства на местах и следят за уровнем воды в водохранилищах и реках. Кроме того, предприятие провело в ряде регионов страны механическую очистку 1147 км каналов и отремонтировало 230 гидротехнических сооружений", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Самое читаемое

Наверх