Для борьбы с паводками областные филиалы предприятия "Казводхоз" подготовили 360 единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации прошло заседание Оперативного штаба по координации противопаводковых мероприятий.

Также заготовлено более 32,7 тысяч тонн инертных материалов, а более 200 км подъездных дорог к гидротехническим объектам очищены от снега.

Для улучшения материально-технической базы филиалов "Казводхоза" при поддержке Правительства началась работа по приобретению 757 единиц спецтехники и транспорта.

На сегодня более 200 единиц спецтехники уже приняты филиалами "Казводхоза".