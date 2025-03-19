360 спецтехники подготовили в Казахстане для борьбы с паводками
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Для борьбы с паводками областные филиалы предприятия "Казводхоз" подготовили 360 единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz.
В Министерстве водных ресурсов и ирригации прошло заседание Оперативного штаба по координации противопаводковых мероприятий.
Также заготовлено более 32,7 тысяч тонн инертных материалов, а более 200 км подъездных дорог к гидротехническим объектам очищены от снега.
Для улучшения материально-технической базы филиалов "Казводхоза" при поддержке Правительства началась работа по приобретению 757 единиц спецтехники и транспорта.
На сегодня более 200 единиц спецтехники уже приняты филиалами "Казводхоза".
"Автомобили, спецтехника и инертные материалы необходимы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Специалисты "Казводхоза" ведут круглосуточные дежурства на местах и следят за уровнем воды в водохранилищах и реках. Кроме того, предприятие провело в ряде регионов страны механическую очистку 1147 км каналов и отремонтировало 230 гидротехнических сооружений", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
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