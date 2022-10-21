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  • 36 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 08:52
145
Фото: pixabay.com

36 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Казахстане

36 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали казахстанские врачи 20 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. Всего с начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 1 394 442 случая заражения коронавирусом.

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 978 человек (–828+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 108 пациентов, на амбулаторном уровне 870 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся три пациента, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены два человека.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
145
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