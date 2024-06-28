36-летнего электромонтёра убило током на улице в Караганде

В Караганде выясняют причины гибели 36-летнего электромонтера. Его ударило током при замене воздушных линий. Мужчина скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По словам напарника погибшего, сначала всё шло по плану. Они спилили мешающие ветки, подобрались к проводам на автовышке, как вдруг Айдоса Нусипбекова ударило током.

"Мы вместе работали в люльке. Я услышал, как Айдос закричал. Смотрю, его током бьёт, немного трясло. У меня шок, я не знал, что делать. Он почти сразу отпустил провод и повис неестественно. Я его схватил, уложил. Закричал: "Спускай, спускай!" Мы делали ему искусственное дыхание, массаж. Вроде сначала пульс был, но, когда "скорая" приехала, он уже был мёртв. Может быть, схлестнулись провода, может, остатки тока были", — рассказал коллега погибшего рассказал Ернур Еспай.

36-летний Айдос Нусипбеков проработал электромонтёром воздушных линий в энергокомпании больше 10 лет. Родные рассказывают о погибшем как об опытном и аккуратном специалисте. Они уверены, трагедии можно было избежать, если бы на месте следили за безопасностью.

"Нам только в 2 часа позвонили коллеги Айдоса и сказали, что произошёл несчастный случай. За безопасность на рабочем месте должна отвечать компания, руководство. Это полностью их вина. Сейчас говорят, что верхние провода были обесточены, а нижние — нет. Почему не проверили, прежде чем они начали их менять?", — делится Дарын Смагулов, брат погибшего.

В компании после несчастного случая экстренно начали проверку. Специальную комиссию возглавил государственный инспектор по труду. Уже известно, что отключение напряжения не входило в обязанности погибшего электромонтёра.

"Необходимо произвести все необходимые отключения, заземлить эту воздушную линию, подготовить правильно рабочее место своё. В соответствии с правилами техники безопасности убедиться, что напряжение отсутствует, и уже после этого работать под надзором ответственных лиц. В обязанности, ему должны были доказать, не входило это, да", — рассказал начальник службы надёжности и техники безопасности ТОО "Караганды Жарык" Виталий Журавлев.

В полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека". Близкие Айдоса надеются, что следствие сможет найти виновного в трагедии.

У Айдоса Нусипбекова остались жена и трое детей.