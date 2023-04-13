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  • 350 кг лекарств пытались нелегально завести в Казахстан из Индии
pixabay.com Сегодня, 10:56
53
Сегодня, 10:56
53
Фото: pixabay.com

350 кг лекарств пытались нелегально завести в Казахстан из Индии

На таможенном посту "Жетысу" в Алматы пресекли контрабандный ввоз лекарственных препаратов из Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов министерства финансов. 

Как сообщили в комитете, 356 килограммов таблеток пытались завести в страну под видом "биологически активной добавки к пище".

"В результате таможенной экспертизы установлено, что незаявленный товар является "лекарственным средством" и предназначен для использования в терапевтических целях. Он был расфасован и упакован в дозированной лекарственной форме для розничной продажи. Согласно произведённым расчётам, таможенная стоимость товаров составила 43,4 миллиона тенге. Сумма ущерба в бюджет составила 5,2 миллиона тенге",  — говорится в сообщении.

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Сегодня, 10:56
53
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