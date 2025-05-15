С 16 по 18 мая в Международном выставочном центре EXPO в Астане пройдет VIII ежегодная выставка казахстанских производителей Ulttyq ónim, передаёт BaigeNews.kz. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Республики Казахстан и Фонда "Даму" и уже традиционно становится крупнейшей площадкой для демонстрации потенциала отечественного бизнеса.

В этом году участие в выставке примут более 350 компаний из всех регионов страны. Посетители смогут ознакомиться с широчайшим ассортиментом продукции - от продовольственных и товаров лёгкой промышленности до сельскохозяйственного оборудования, косметики, ювелирных украшений и бытовой техники. Среди участников - как хорошо известные бренды, так и новые перспективные производители, уже зарекомендовавшие себя на внутреннем рынке.

Организаторы выставки акцентируют внимание на том, что Ulttyq ónim - это не только витрина достижений казахстанского бизнеса, но и деловая платформа. В рамках мероприятия запланированы панельные сессии, где ведущие казахстанские и международные спикеры обсудят перспективы развития предпринимательства, актуальные вызовы и тренды в различных отраслях, а также экспортный потенциал отечественных товаров.

Особый интерес у публики вызовут мероприятия, сопровождающие выставку: модные показы коллекций одежды от казахстанских дизайнеров, мастер-классы от предпринимателей, презентации новых продуктов, а также конкурс народной дегустации "Халық Таңдауы". Для гостей также подготовлены ежедневные розыгрыши призов и насыщенная культурно-развлекательная программа.

Официальное открытие Ulttyq ónim состоится 16 мая в 09:00 утра. Выставка будет работать ежедневно до 18 мая с 08:00 до 18:00 часов. Место проведения - Международный выставочный центр EXPO по адресу проспект Мангилик Ел, 53/1.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей столицы принять участие в этом масштабном событии, поддержать казахстанских производителей и открыть для себя качество и разнообразие товаров, произведённых в нашей стране.