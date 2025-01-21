В Мангистауской области 35 жилых комплексов построили незаконно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Два из них – в Жанаозене, остальные – в Актау. В прошлом году суд принял решение о сносе строений. Пять домов уже разобрали. Судьба остальных вынесена на рассмотрение межведомственной комиссии при акимате области, задача которой – защитить интересы вкладчиков. Если подрядная компания докажет безопасность строительства и достигнет посреднического соглашения с жильцами, то ей разрешат завершить работы. В настоящее время комиссия вынесла положительное решение о продолжении строительства 15 многоэтажных домов. Расследование в отношении остальных ещё продолжается.

"По всем объектам есть судебное решение о сносе. Комиссия, в состав которой входят сотрудники госорганов, рассмотрела судьбу 15 жилых комплексов. Их будут достраивать. Важно учитывать, что комиссия даст положительный ответ в том случае, если подрядчик по закону оформит всю техническую документацию. На это выделяется определённое время", – сказал руководитель отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Куандык Аманкосулы.

Об истории одного из незаконно построенных в Актау жилых комплексов, читайте по ссылке.