- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 18:25 8
- История одной закупки: школьники учатся в сельском акимате 18:10 108
- Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны 18:02 179
- Кто и сколько зарабатывает на городских парковках Астаны 18:00 131
- Каната Ислама пытались отравить 17:41 387
- 35 семей в Актобе рискуют остаться без собственного жилья 17:20 292
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 17:10 341
- Блогеры и налоги: в Казахстане в первом чтении приняли законопроект об онлайн-платформах 17:00 280
- Токаев заявил о готовности Казахстана поддерживать укрепление ЮНЕСКО 16:52 272
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 16:36 644
- Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о правах инвалидов 16:20 367
- В Кызылординской области многие объекты строятся за счёт меценатов 16:18 323
- "Бомж я" - аким сельского округа СКО высказался о себе 16:10 531
- Облава на студентов в Караганде. Фейковое видео распространяют в Сети 16:03 401
- "Гнойный кашель и диарея": Астанчане делятся симптомами "новой вспышки" КВИ 15:58 604
- Ещё один ребёнок умер после аварии на трассе "Костанай-Сурган" 15:42 436
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 15:38 368
- В Астане - сразу в полтора раза. Цены на мебель резко взлетели в Казахстане 15:17 603
- Токаев и руководитель Shell обсудили перспективы о сотрудничества 15:05 390
- Стало известно, отправят ли казахстанских военных охранять российские границы 14:46 521
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 14:32 697
- Унёс жизнь уже 30 человек: В Казахстане ищут российский "Мистер Сидр" 14:28 735
- "По вине министерства": Жумангарин признался, почему экспортёры не получили 600 млн тенге субсидий 14:04 380
- Ядовитые выбросы "АрселорМиттал Темиртау" в разы превысили допустимые 13:55 345
- Как защитить себя от пищевого отравления летом - в Минздраве дали советы 13:49 605
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 13:24 691
- Казахстан готов к тесному сотрудничеству с ОБСЕ - Токаев 12:51 554
- Air Astana выйдет на IPO в 2024 году 12:44 419
- Абай Алтай назначен заместителем управделами президента 12:18 1445
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 12:10 787
- Осуждённый на 10 лет Серик Кудебаев хочет обжаловать приговор 12:04 354
- Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау 11:41 546
- ЕСП не отменяют, у него истекает срок - Комитет госдоходов 11:31 387
- Гранаты, снайперская винтовка, патроны: КНБ за два месяца изъял более 40 единиц оружия 11:13 566
- Дрожь земли и рокот космодрома: казахстанцам предлагают туры на запуск ракеты с Байконура 11:10 520
- Уголовное дело в отношении руководителя финпирамиды "Qnet LTD" прекратили 10:59 606
- Карим Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом" 10:40 550
- "Масштабный ремонт" - в МИИР разъяснили причину опозданий поездов Тальго 10:38 433
- "Возможности безграничны" - учитель из Актобе обучает особенных детей игре на домбре 10:29 663
- Галлюциногенные грибы и "смертельное успокоительное" изъяли у молодого костанайца 10:13 475
- "Орудует банда вымогателей": двое жителей Щучинска получили огнестрельные ранения 09:52 1095
- Столица без воды: в "Астана су арнасы" посоветовали проверить квалификацию работников КСК и ОСИ 09:45 643
- Гонщик "Астаны" стал 54-м на третьем этапе "Критериума Дофине" 09:15 544
- KAZ Minerals Aktogay занизила свои налоги на 8 млрд тенге - Генеральная прокуратура 09:09 388
- Токаев проведёт в среду ряд встреч 09:05 648
- В Алматы появится центр МВФ по развитию Кавказа, Центральной Азии и Монголии 08:30 637
- Тренер по каратэ, побивший детей в Есике, публично извинился 07:50 520
- Казахстанец стал абсолютным чемпионом турнира ITF Juniors в Грузии 07:23 703
- Частники разбирают на металлолом железнодорожные пути в Туркестанской области 06:14 621
- Астанчанин помог полицейским спасти соседа от прыжка с высотки 05:27 612
- Пожарный в Павлодаре вынес из огня газбаллон 04:01 654
- Скончался поэт Койшыгул Жылкышиев 03:45 787
- Проблемным дольщикам Астаны предложили переехать в Атырау 02:35 768
- Трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске 01:08 684
- Житель Актобе отсудил компенсацию у Минфина 00:34 672
- Новак Джокович угостил журналистов казахстанским шоколадом 06.06.2023 629
- Осуждён организатор незаконной переправы членов ОПГ "Коспаева" через границу - прокуратура 06.06.2023 697
- Целовал и заставлял трогать половой орган - друг бабушки развращал её внучек в Туркестане 06.06.2023 1400
- О стыде, Скриптоните и женских проклятиях - Сабуров ответил на каверзные вопросы 06.06.2023 785
- 16 млн тенге отдала мошенникам пенсионерка в Астане 06.06.2023 607
- Мюзикл "Роза Багланова" признали лучшим на международном фестивале 06.06.2023 810
- Аким Актобе покинул должность, чтобы работать в Астане 06.06.2023 694
- В течение месяца все вопросы с дефицитом воды в Астане будут решены - Касымбек 06.06.2023 995
- "Бессмысленный век". Казахстанский писатель о ценностях, традициях и воспитании детей 06.06.2023 1237
- Тело пропавшей школьницы нашли у реки в области Жетысу 06.06.2023 985
- Наши люди: Бекзат Достанов о "застоях" в казахстанском кино, мечтах и личной жизни 06.06.2023 575
- Фильм о 90-х в Казахстане одержал победы на кинофестивалях в Европе 06.06.2023 776
- Свидания для занятых: как проходит speed dating в Астане 06.06.2023 579
- "Это перебор с властью". Что происходит в Уйгурском театре, и причём тут Масимов 06.06.2023 18570
- Мужчина в антиковидном комбинезоне напал на микрофинансовую организацию в ЗКО 06.06.2023 725
- Сатыбалды отдал отель Double Tree by Hilton Almaty государству 06.06.2023 999
- Юноша утонул в водохранилище в Караганде 06.06.2023 838
- Уберут ли русскоязычные группы в детсадах Казахстана - ответ министра просвещения 06.06.2023 823
- 17 млн тенге отобрали у жителя Костаная путём угроз 06.06.2023 688
- Устроил стрельбу в центре города: гражданина Узбекистана осудили в Шымкенте 06.06.2023 791
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 647
- Сбой "Казахтелекома": приложения казахстанских банков перестали работать 06.06.2023 580
- Падение крыши в Балхаше: у пострадавшего сломаны позвонки 06.06.2023 578
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1030
- Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области 06.06.2023 907
- LOADING...
35 семей в Актобе рискуют остаться без собственного жилья
В Актобе разгорелся скандал вокруг аварийного дома, из которого жильцы выселились еще два месяца назад. В двухэтажном общежитии, построенном в 50-х годах, было 35 комнат по двадцать квадратных метров каждая. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в проблеме.
"В комнатах было сыро, постоянно протекала крыша, мы боялись, что стены вот-вот рухнут. Пользовались газовыми баллонами, а ведь это тоже не безопасно", - рассказывает многодетная мать Гульбарам Урбисинова.
Сейчас Гульбарам вместе с супругом и пятью детьми арендует квартиру за 80 тысяч тенге.
"По квартирам уже два месяца как скитаемся, очень трудно приходится, деньги ведь немаленькие платим. Они уже должны были тут строить, но говорят, что соседи разрешение не дают. А нам что делать, как быть", - возмущается женщина.
По словам жительницы Актобе, предложение инвестора для них выгодное, ведь вместо аварийного жилья им построят новое. К тому же есть возможность в случае необходимости расширить жилплощадь, купить квартиру в своём же доме побольше, но нужно будет оформить ипотеку. Если средств нет на большее жилье, то инвестор предоставит всем их законные 20 квадратов.
На месте старого жилья инвесторы планировали отстроить людям вместо двухэтажного, пятиэтажный трёхподъездный дом на 60 квартир. Однако строительные работы до сих пор не начались. Загвоздка возникла на этапе согласования проекта с жильцами соседних домов, якобы они, уже после получения разрешения на строительство в акимате и перед стартом стройки выступили против появления новостройки.
Представитель компании-застройщика "ТОО Стройнафтасервис" Бауржан Китанов говорит, что их фирма занимается реновацией домов не впервые, но подобного рода проблемы никогда не возникали.
"Мы подготовили проектные все работы. В 2019 году сам акимат нас пригласил сюда, сказали вот здесь, аварийный дом есть. Давайте возьмите. Тогда был Шахаров акимом города, был его замом Сергей Ли, мы всё это с ними согласовали. Вот эти проекты мы начертили и всё, практически сделано было. Благоустройство двора всё это было согласовано с акиматом. Там сидели архитекторы, которые сказали, да это подойдет всё, то есть утвердили архитектурно-планировочное задание. Теперь получается, с этого года планировали начинать. Всё законно мы ни на чью территорию не заходим, строим на свободной площадке. Был выделен допучасток под это дело и выделял акимат, не мы сами взяли, то есть они согласовали, дали участки, сказали: стройте, тогда нас поддерживали. А теперь власть опять поменялась. Теперь те, кто сейчас пришли, и мы должны получить экспертизу, проект пройти, чтобы потом получить талон на строительство. Когда мы начали заниматься этим вопросом, они вспомнили, что надо с окружающими согласовать оказывается. Это работа акимата. Не наша. Мы строим. Мы весь этот двор благоустраиваем за эти деньги. Теперь замакима Хамиев говорит, вот проект есть урезайте его на 1 подъезд", - говорит застройщик.
По его словам из 60-ти планируемых квартир, 35 будут выданы жителям аварийного дома. В случае если число подъездов сократить, то не получится реализовать проект, так как он станет убыточным.
"Сейчас его стоимость составляет 800 миллионов тенге, при сокращении будет 500 миллионов тенге, а ведь инвестор должен что-то заработать", - говорит Бауыржан Китанов.
Он считает, что в таком случае чиновники должны были остановить реализацию проекта еще на начальном этапе. А сейчас у компании уже есть денежные затраты на разработку проектно-сметной документации.
То, что общежитие авариное, опасное для проживания в акимате признают, и рады тому, что нашелся инвестор. Однако, по словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Актобе Султана Аманчина со стороны жителей соседних домов есть возмущение, поэтому акимат рекомендует застройщику провести общественные слушания по вопросам нахождения и этажности жилого объекта. Но то что проект пятиэтажного дома был согласован, более того согласован проект по постутилизации этого общежития, и получено разрешение на строительство объекта, в акимате подтверждают. Но у инвестора нет рабочего проекта, утверждает Аманчин.
"Мы как отдел архитектуры выдаем исходные, разрешительные документы дальше инвестор должен разрабатывать рабочий проект, проводить частную либо государственную экспертизу этого проекта, но эти процедуры инвестор до сих пор не провёл, поскольку встал вопрос этажности этого объекта, то есть со стороны соседей, которые возмущаются. Данный объект реконструкции находится вблизи других домов, двор общий. В рамках законодательства всё должно быть. Разрешение на строительство у фирмы есть. Рабочий проект мы не видели, у инвестора только эскизный. Мы предлагаем учитывать мнение людей соседних домов", - отметил Аманчин.
При этом конкретных сроков, когда начнется строительство, и когда люди смогут вернуться в своё, уже новое жилье, в акимате не называют. Чиновник отмечает, что проект в итоге реализуют, так как процесс пошёл, заключено соглашение между инвестором и жителями, но для начала нужно решить вопрос с этажностью дома, ведь если проект будет соответствовать закону, то он не пройдёт экспертизу.
Фото: Эльмира Кубегенова.
-
Trend news
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 18:25 0
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 17:10 340
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 16:36 642
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 15:38 367
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 14:32 691
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 13:24 688
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 12:10 786
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1030
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 1963
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 1165
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 1301
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 952
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 1717
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 4037
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1328
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1071
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1161
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2336
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2388
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 907
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1500
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3403
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1119
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1651
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1401
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1258
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3296
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1270
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1331
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1392
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1907
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4382
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2415
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1358
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1663
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2438
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1830
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1953
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2299
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2762
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2156
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1699
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7074
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1580
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3608
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5516
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1555
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2742
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2795
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11765
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2140
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15029
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1888
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1615
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2573
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2584
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2327
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2350
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42710
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6019
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3126
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2729
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11422
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3089
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2047
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2946
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2153
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2773
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1948
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3132
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1833
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2201
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2140
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2227
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17183
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2479
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2216
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5439
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3507
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3444
-
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 16:36 642
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 647
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 597
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1235
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 690
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 967
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1078
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1194
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1144
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1213
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1084
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1106
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1306
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1239
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 974
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1048
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1108
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1066
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1151
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1181
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1209
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1603
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1518
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2438
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1758
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1744
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2156
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1367
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1527
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1483
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1515
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1723
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1527
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1942
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1909
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2287
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1853
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1923
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1981
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2755
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3192
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2347
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1907
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2866
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2425
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2529
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2966
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2895
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2456
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2868
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2470
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2757
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2655
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2872
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3120
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2716
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3068
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2699
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2680
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2710
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2976
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 3007
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2875
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3161
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 3048
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2994
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5500
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3705
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3738
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3979
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3992
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3770
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3725
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4946
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3676
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3942
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4320
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4151
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4192
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3863