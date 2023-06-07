35 семей в Актобе рискуют остаться без собственного жилья

Фото: Эльмира Кубегенова

В Актобе разгорелся скандал вокруг аварийного дома, из которого жильцы выселились еще два месяца назад. В двухэтажном общежитии, построенном в 50-х годах, было 35 комнат по двадцать квадратных метров каждая. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в проблеме.

"В комнатах было сыро, постоянно протекала крыша, мы боялись, что стены вот-вот рухнут. Пользовались газовыми баллонами, а ведь это тоже не безопасно", - рассказывает многодетная мать Гульбарам Урбисинова.

Сейчас Гульбарам вместе с супругом и пятью детьми арендует квартиру за 80 тысяч тенге.

"По квартирам уже два месяца как скитаемся, очень трудно приходится, деньги ведь немаленькие платим. Они уже должны были тут строить, но говорят, что соседи разрешение не дают. А нам что делать, как быть", - возмущается женщина.

По словам жительницы Актобе, предложение инвестора для них выгодное, ведь вместо аварийного жилья им построят новое. К тому же есть возможность в случае необходимости расширить жилплощадь, купить квартиру в своём же доме побольше, но нужно будет оформить ипотеку. Если средств нет на большее жилье, то инвестор предоставит всем их законные 20 квадратов.

На месте старого жилья инвесторы планировали отстроить людям вместо двухэтажного, пятиэтажный трёхподъездный дом на 60 квартир. Однако строительные работы до сих пор не начались. Загвоздка возникла на этапе согласования проекта с жильцами соседних домов, якобы они, уже после получения разрешения на строительство в акимате и перед стартом стройки выступили против появления новостройки.

Представитель компании-застройщика "ТОО Стройнафтасервис" Бауржан Китанов говорит, что их фирма занимается реновацией домов не впервые, но подобного рода проблемы никогда не возникали.

"Мы подготовили проектные все работы. В 2019 году сам акимат нас пригласил сюда, сказали вот здесь, аварийный дом есть. Давайте возьмите. Тогда был Шахаров акимом города, был его замом Сергей Ли, мы всё это с ними согласовали. Вот эти проекты мы начертили и всё, практически сделано было. Благоустройство двора всё это было согласовано с акиматом. Там сидели архитекторы, которые сказали, да это подойдет всё, то есть утвердили архитектурно-планировочное задание. Теперь получается, с этого года планировали начинать. Всё законно мы ни на чью территорию не заходим, строим на свободной площадке. Был выделен допучасток под это дело и выделял акимат, не мы сами взяли, то есть они согласовали, дали участки, сказали: стройте, тогда нас поддерживали. А теперь власть опять поменялась. Теперь те, кто сейчас пришли, и мы должны получить экспертизу, проект пройти, чтобы потом получить талон на строительство. Когда мы начали заниматься этим вопросом, они вспомнили, что надо с окружающими согласовать оказывается. Это работа акимата. Не наша. Мы строим. Мы весь этот двор благоустраиваем за эти деньги. Теперь замакима Хамиев говорит, вот проект есть урезайте его на 1 подъезд", - говорит застройщик.

По его словам из 60-ти планируемых квартир, 35 будут выданы жителям аварийного дома. В случае если число подъездов сократить, то не получится реализовать проект, так как он станет убыточным.

"Сейчас его стоимость составляет 800 миллионов тенге, при сокращении будет 500 миллионов тенге, а ведь инвестор должен что-то заработать", - говорит Бауыржан Китанов.

Он считает, что в таком случае чиновники должны были остановить реализацию проекта еще на начальном этапе. А сейчас у компании уже есть денежные затраты на разработку проектно-сметной документации.

То, что общежитие авариное, опасное для проживания в акимате признают, и рады тому, что нашелся инвестор. Однако, по словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Актобе Султана Аманчина со стороны жителей соседних домов есть возмущение, поэтому акимат рекомендует застройщику провести общественные слушания по вопросам нахождения и этажности жилого объекта. Но то что проект пятиэтажного дома был согласован, более того согласован проект по постутилизации этого общежития, и получено разрешение на строительство объекта, в акимате подтверждают. Но у инвестора нет рабочего проекта, утверждает Аманчин.

"Мы как отдел архитектуры выдаем исходные, разрешительные документы дальше инвестор должен разрабатывать рабочий проект, проводить частную либо государственную экспертизу этого проекта, но эти процедуры инвестор до сих пор не провёл, поскольку встал вопрос этажности этого объекта, то есть со стороны соседей, которые возмущаются. Данный объект реконструкции находится вблизи других домов, двор общий. В рамках законодательства всё должно быть. Разрешение на строительство у фирмы есть. Рабочий проект мы не видели, у инвестора только эскизный. Мы предлагаем учитывать мнение людей соседних домов", - отметил Аманчин.

При этом конкретных сроков, когда начнется строительство, и когда люди смогут вернуться в своё, уже новое жилье, в акимате не называют. Чиновник отмечает, что проект в итоге реализуют, так как процесс пошёл, заключено соглашение между инвестором и жителями, но для начала нужно решить вопрос с этажностью дома, ведь если проект будет соответствовать закону, то он не пройдёт экспертизу.

Фото: Эльмира Кубегенова.