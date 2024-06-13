3,5 кг гашишного масла пытались провезти в Астану через таможню

Факт поставки из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" и курьерской службы "DHL", передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При проведении осмотра склада временного хранения "DHL" сотрудниками Департамента АФМ по городу Астане с применением служебно-розыскной собаки в зоне таможенного контроля обнаружены международные почтовые отправления в количестве 3-х посылок, внутри которых обнаружены наркотические вещества - экстракт каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,5 кг. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых, проведены обыски по месту проживания, где обнаружены и изъяты наркотические средства – марихуана весом 787 гр, а также другие предметы необходимые для взвешивания и расфасовки наркотических средств", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование.