35 детей погибли на школьной ярмарке в Нигерии
Полиция начала расследование.
Сегодня, 08:36
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Сегодня, 08:36Сегодня, 08:36
149Фото: afrinz.ru
Давка произошла вчера во время частной ярмарки, проходившей в столице штата Ибадан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местное издание Punch.
Школьники спешили попасть на место проведения мероприятия через главные ворота. Ярмарка была рассчитана на 5 тыс. детей, но на нее пришли более 7 тыс. В результате происшествия 35 детей погибли, множество школьников получили ранения.
Губернатор штата Ойо Шейи Макинде заявил, что начато расследование, организаторы мероприятия были задержаны.
Президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству штата пересмотреть и усилить меры безопасности на публичных мероприятиях.
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