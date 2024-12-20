Давка произошла вчера во время частной ярмарки, проходившей в столице штата Ибадан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местное издание Punch.

Школьники спешили попасть на место проведения мероприятия через главные ворота. Ярмарка была рассчитана на 5 тыс. детей, но на нее пришли более 7 тыс. В результате происшествия 35 детей погибли, множество школьников получили ранения.

Губернатор штата Ойо Шейи Макинде заявил, что начато расследование, организаторы мероприятия были задержаны.

Президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству штата пересмотреть и усилить меры безопасности на публичных мероприятиях.