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35 детей эвакуировали из-за пожара в ресторане в Актобе

Сегодня, 01:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
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Фото: МЧС РК

В Актобе спасатели потушили пожар на крыше ресторана и предотвратили распространения огня на другие здания и дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

7 августа 2023 года в 12:16 на номер 112 поступило сообщение о возгорании ресторана Alefun на улице Братьев Жубановых. Прибывшие пожарные обнаружили, что загорелась крыша заведения. В тушении пожара было задействовано 48 человек и 12 единиц техники.

"Огнеборцы предотвратили  распространения огня на другие здания и дома. Из расположенного рядом с рестораном детского сада эвакуировали 40 человек, в том числе 35 детей. Площадь пожара 280 квадратных метров. Жертв и  пострадавших нет. Пожар был потушен в 13:06. Причину возгорания устанавливают", - сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от АКТОБЕ СЕРГЕК | AQTOBE SERGEK (@aqtobe_sergek)

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