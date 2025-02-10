Генпрокурор Берик Асылов рассказал о комплексных мерах, которые предпринимает прокуратура для обеспечения безопасности детей и предотвращения правонарушений в их отношении, передаёт BaigeNews.kz.

С 2023 года во всех регионах страны реализуются два проекта – "URPAQ" и "Счастливое и Безопасное Детство", направленные на защиту прав детей, выявление случаев насилия и оказание своевременной помощи.

Прокуроры посетили казахстанскик семьи и выявили множественные нарушения:

Начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц;

К административной ответственности привлечено 11 тысяч родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей;

Из неблагополучных семей 342 ребенка переданы под опеку государства, так как они оказались практический без присмотра.

По результатам проверок поданы 54 иска на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение. Однако работа прокуратуры не ограничивается наказаниями.

Добились оказания:

Материальной помощи более 2 тысячам семей (предметы первой необходимости, продукты, школьные принадлежности, уголь и другое);

Жилищной поддержки свыше 1 тысячи семей;

Медицинской и социальной помощи 10 тысячам семей;

В пользу детей взыскано алиментов на сумму 4,5 млрд тенге.

Проект "URPAQ" направлен на выявление скрытых форм жестокого обращения с детьми в семьях. Он включает в себя комплексную помощь: психологическую и юридическую поддержку пострадавшим.

"Важно, чтобы каждый ребенок знал – помощь рядом, и он не останется один на один с бедой", - отметил Берик Асылов.

Как результат прокуратура пресекла несколько случаев буллинга и вымогательства.

В ВКО предотвращено два случая буллинга: травля 12-летнего ребенка, издевательства над студенткой в колледже. Виновные получили дисциплинарные взыскания, проведена профилактическая работа.

Возбуждены дела о вымогательстве: 16-летний студент угрожал ножом и требовал деньги у младших подростков, а в другой школе старшеклассники вымогали деньги у семиклассника. Виновные поставлены на учет, их родители оштрафованы. И это не единичные факты.

За короткое время поступило 1 809 сообщений о неподобающем поведении, буллинга как со стороны одноклассников, так и учителей.

В результате проверок 192 человека привлечены к административной ответственности;

С 1 617 лицами проведены профилактические беседы и разъяснительные работы.

Берик Асылов подчеркнул важность этой работы и отметил, что "каждый ребенок в Казахстане должен чувствовать себя в безопасности".