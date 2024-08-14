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340 тысяч штук молоди рыбы спасено и выпущено в реку в Атырауской области

14 Августа, 23:40
АВТОР
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минсельхоз 14 Августа, 23:40
14 Августа, 23:40
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Фото: минсельхоз

Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства МСХ РК совместно с сотрудниками местных исполнительных органов, солдатами воинской части и субъектами рыбного хозяйства в Атырау из канала "Маломокрый" спасено 154 тысяч 600 штук молоди рыбы, передаёт BaigeNews.kz.

По информации министерства сельского хозяйства, также из канала "Соколок" в реку Жайык спасено и выпущено в живом виде 186 тысяч штук молоди рыб.

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