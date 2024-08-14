340 тысяч штук молоди рыбы спасено и выпущено в реку в Атырауской области

Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства МСХ РК совместно с сотрудниками местных исполнительных органов, солдатами воинской части и субъектами рыбного хозяйства в Атырау из канала "Маломокрый" спасено 154 тысяч 600 штук молоди рыбы, передаёт BaigeNews.kz.

По информации министерства сельского хозяйства, также из канала "Соколок" в реку Жайык спасено и выпущено в живом виде 186 тысяч штук молоди рыб.