34-летняя звезда фильма "Барби" Марго Робби родила первенца

Сегодня стало известно, что австралийская актриса Марго Робби впервые стала мамой: у нее родился сын. Ребёнок появился на свет 17 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Voice.

Схватки у Марго начались за несколько дней до поставленной врачами даты родов. Несмотря на это, на свет появился здоровый малыш. Источник из окружения 34-летней артистки заверил, что "всё прошло хорошо".

Отцом ребенка стал муж кинозвезды, 34-летний британский кинопродюсер Том Акерли. Мужчину заметили папарацци после того, как тот вышел из магазина. Супруг актрисы н`с упаковку экологичных подгузников, а также бутылку вина и коробку сигар – таким образом он решил отпраздновать рождение сына.

Сейчас Марго и Том готовятся к встрече своих родителей. Те собираются вылететь в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с внуком.

Робби познакомилась с Акерли на съёмках фильма "Французская сюита". Они три года проверяли свои отношения, а сыграли свадьбу в 2016-м. Через год после торжества супруги заверили, что строят планы по рождению детей. Однако тогда они пояснили, что откладывают этот счастливый момент из-за занятости.

О беременности Марго стало известно в начале июля: актрису с округлившимся животом заметили во время прогулки на лодке по озеру Комо в Италии. В августе Робби и ее супруг провели романтический "медовый месяц" на Сардинии. А в начале октября звезду фильма "Барби" в облегающем черном платье заметили на улице в Лос-Анджелесе.