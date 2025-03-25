В Астане по инициативе акима провели противопожарные осмотры многоэтажных ЖК. Выяснилось, что треть объектов эксплуатируется с неисправными системами противопожарной защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

Из 1065 обследованных домов высотой более 28 метров в 330 противопожарные системы неисправны — это 31 %. Списки ЖК не публикуются, но акты обследования есть на руках у управляющих компаний.

В 330 ЖК Астаны не работает пожарная сигнализация и противодымная защита.

Кроме обследованных, есть ещё более 600 ЖК, куда инспекторы не попали из-за моратория на проверки и других причин.

Что делать жильцам?

Один из вариантов — принять участие в программе модернизации ЖКХ. Суть такая: государство выделяет нужную сумму, подрядчики устанавливают противопожарную систему, а все собственники в равных долях на протяжении нескольких лет выплачивают заём.

Условия: деньги выделяются без процентов на срок от 7 до 15 лет.

Как подать заявку?

Для участия в программе собственникам нужно:

1. Подготовить акт освидетельствования текущего состояния пожарной системы.

Его можно взять в компании, которая занимается обслуживанием системы пожаротушения в ЖК.

2. Созвать общее собрание жильцов и утвердить:

проект проведения работ,

смету расходов,

поставщиков услуг.

Затем провести голосование: свой голос за должно отдать большинство собственников, то есть не менее 51 % от общего количества.

3. Подать заявку в ТОО "Өркен қала" (оператор программы).