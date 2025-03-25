330 жилых комплексов в Астане пожароопасны
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В Астане по инициативе акима провели противопожарные осмотры многоэтажных ЖК. Выяснилось, что треть объектов эксплуатируется с неисправными системами противопожарной защиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.
Из 1065 обследованных домов высотой более 28 метров в 330 противопожарные системы неисправны — это 31 %. Списки ЖК не публикуются, но акты обследования есть на руках у управляющих компаний.
В 330 ЖК Астаны не работает пожарная сигнализация и противодымная защита.
Кроме обследованных, есть ещё более 600 ЖК, куда инспекторы не попали из-за моратория на проверки и других причин.
Что делать жильцам?
Один из вариантов — принять участие в программе модернизации ЖКХ. Суть такая: государство выделяет нужную сумму, подрядчики устанавливают противопожарную систему, а все собственники в равных долях на протяжении нескольких лет выплачивают заём.
Условия: деньги выделяются без процентов на срок от 7 до 15 лет.
Как подать заявку?
Для участия в программе собственникам нужно:
1. Подготовить акт освидетельствования текущего состояния пожарной системы.
Его можно взять в компании, которая занимается обслуживанием системы пожаротушения в ЖК.
2. Созвать общее собрание жильцов и утвердить:
- проект проведения работ,
- смету расходов,
- поставщиков услуг.
Затем провести голосование: свой голос за должно отдать большинство собственников, то есть не менее 51 % от общего количества.
3. Подать заявку в ТОО "Өркен қала" (оператор программы).
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